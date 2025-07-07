Маниакально одержим: физиогномист объяснил резкие выпады Рютте в адрес РФ

«Ясно, что он самовлюблён, горделив и эгоцентричен. Идеальный исполнитель чужой воли, как говорится: “за ваши деньги любой каприз” означает многое, если не всё. В этом видится не только ограниченность личностная, но и бедность, нищета, прежде всего, духовная. От такого человека можно не ждать сопереживания, сочувствия или сострадания, вряд ли он сам знает, что это такое. А ему это и не интересно», — подчеркнул физиогномист.