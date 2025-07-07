Маниакально одержим: физиогномист объяснил резкие выпады Рютте в адрес РФ

Генсек НАТО Марк Рютте в одном из последних выступлений заявил, что если Китай решит напасть на Тайвань, то сразу же «обратится за помощью» к России. После этого российские политики подвергли его слова критике.
Так, сенатор Григорий Карасин допустил, что Рютте часто обижали в детстве. Кроме того, по словам председателя комитета СФ по международным делам, слова генсека НАТО похожи на эмоции человека при похмелье.
В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что слова Рютте о КНР и РФ можно объяснить «любовью к галлюциногенным грибам».
Травмы детства действительно могут влиять на слова Рютте.
На публике Рютте ведет себя как циничный прагматик, который лишь иногда склонен к компромиссу. При этом он гибко меняет риторику в зависимости от внешней ситуации, это типично «для всей голландской политической традиции», сказал aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Генсека НАТО характеризуют в его окружении как «невероятно “скользкого и прожжённого” политика, умеющего ловко избегать ответственности и минимальной критики, отметил эксперт. Он не исключил, что травмы из детства действительно могут быть причиной странного поведения Рютте.
«Это поведение может быть связано с его невероятно высокими адаптивными социальными навыками, приобретёнными в ходе политической карьеры, хотя нельзя полностью исключать, что всё это благотворно ложится именно на психопатологическую базу детских травм», — подчеркнул Панкратов.
Нездоровое упрямство вынуждает Рютте любой ценой доводить до конца начатое.
По мнению Панкратова, Рютте всегда аргументированно отстаивает свои решения, он готов пользоваться любыми небанальными подходами. С другой стороны, он обладает нездоровым упрямством.
«Он активный, инициативный, решительный, но все равно склонный к нездоровому упрямству, необоснованной настойчивости и стремлению любой ценой, здесь ключевое слово “любой”, довести дело до конца», — подчеркнул Панкратов.
Рютте склонен к денежному накопительству и все свободное время мечтает о роскоши.
«Он невероятно честолюбив с какой-то даже маниакальной одержимостью к карьерному росту и высоким постам», — добавил эксперт.
Рютте не испытывает эмоций и жалости.
Говоря об эмоциональной составляющей, Панкратов отметил, что Рютте предпочитает, как кажется самому генсеку НАТО, рациональные поступки импульсивным и легкомысленным порывам.
«Ясно, что он самовлюблён, горделив и эгоцентричен. Идеальный исполнитель чужой воли, как говорится: “за ваши деньги любой каприз” означает многое, если не всё. В этом видится не только ограниченность личностная, но и бедность, нищета, прежде всего, духовная. От такого человека можно не ждать сопереживания, сочувствия или сострадания, вряд ли он сам знает, что это такое. А ему это и не интересно», — подчеркнул физиогномист.
Панкратов также обратил внимание, что в интервью генеральный секретарь НАТО Рютте всегда плотно сжимает рот или поджимает губы.
«Это не только контроль речи, как профессиональный навык, но и признак явной скрытности. Он никогда не покажет вам ни своих переживаний, ни мыслей», — сказал Панкратов.
По его мнению, «эмоциональная замороженность» может быть причиной отсутствия у 57-летнего Рютте семьи.
«Здесь трудно рассуждать, это национальная черта местного этноса, среди которого он вырос, или всё же чистая психиатрия, но в любом случае вопрос остаётся открытым: а способен ли вообще наш персонаж на хоть какие-либо чувства или эмоции?» — резюмировал собеседник aif.ru.