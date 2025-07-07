В июне заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в беседе с Аналитическим центром ТАСС отметил, что активность объединения вызывает раздражение не только у американского лидера, что демонстрирует проблему западного подхода, выраженную во внешнеполитическом эгоцентризме.