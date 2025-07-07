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Трамп пообещал повысить пошлины сторонникам БРИКС

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении дополнительных десятипроцентных пошлин для государств, поддерживающих курс БРИКС.

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении дополнительных десятипроцентных пошлин для государств, поддерживающих курс БРИКС. Соответствующее заявление он обнародовал 6 июля 2025 года на платформе Truth Social.

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — указал глава США.

В другом посте американский лидер уточнил, что 7 июля 2025 года администрация Белого дома приступит к доведению своей позиции до иностранных партнеров относительно дальнейших условий двусторонней торговли, размеров сборов на импортируемые товары или заключения соглашений.

В июне заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в беседе с Аналитическим центром ТАСС отметил, что активность объединения вызывает раздражение не только у американского лидера, что демонстрирует проблему западного подхода, выраженную во внешнеполитическом эгоцентризме.

В настоящее время участниками БРИКС являются десять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.

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