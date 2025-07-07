Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск: America Party может поддержать кандидата в президенты США в 2028 году

Маск отметил, что следующие 12 месяцев «Партия Америки» сконцентрируется на выборах в Конгресс США.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его «Партия Америки» (The America Party) может поддержать одного из претендентов на выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2028 году.

Вместе с тем, по словам бизнесмена, следующие 12 месяцев эта политическая сила сконцентрируется на выборах в обе палаты Конгресса США.

«Поддержка кандидата в президенты не исключена, но в ближайшие 12 месяцев фокус будет на палату представителей и сенат», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, Маск объявил о создании своей партии 5 июля. До этого предприниматель не раз критически высказывался по отношению к законопроекту президента США Дональда Трампа. Документ предусматривает уменьшение федеральных расходов и одновременно с этим предоставляет налоговые льготы.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше