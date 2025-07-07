Маск: America Party может поддержать кандидата в президенты США в 2028 году

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его «Партия Америки» (The America Party) может поддержать одного из претендентов на выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2028 году.
Вместе с тем, по словам бизнесмена, следующие 12 месяцев эта политическая сила сконцентрируется на выборах в обе палаты Конгресса США.
«Поддержка кандидата в президенты не исключена, но в ближайшие 12 месяцев фокус будет на палату представителей и сенат», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, Маск объявил о создании своей партии 5 июля. До этого предприниматель не раз критически высказывался по отношению к законопроекту президента США Дональда Трампа. Документ предусматривает уменьшение федеральных расходов и одновременно с этим предоставляет налоговые льготы.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.