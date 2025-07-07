Раскрыто, почему киевские ставленники стали бояться приезжать в Херсон

Находящийся под временным управлением Киева Херсон трансформировался в прифронтовую территорию, где дислоцированы подразделения ВСУ, а городские власти функционируют лишь номинально. Об этом информирует «ТАСС», ссылаясь на источники в российских силовых ведомствах.
По сведениям собеседников агентства, военнослужащие ВСУ размещают в жилых многоэтажках пункты управления беспилотниками, монтируют ретрансляторы и аппаратуру РЭБ. Значительная доля населения покинула город и прилегающие населенные пункты. Представители местной администрации преимущественно базируются в Николаеве, избегая посещения Херсона из соображений безопасности. Социальные проблемы в городе остаются без решения, фиксируются регулярные перебои с водоснабжением и электроснабжением.
Источник добавил, что местные чиновники используют взаимодействие с военными для создания видимости эффективной работы и пиара, умышленно избегая конфронтации с ВСУ как невыгодной для себя.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил возможность вывода войск ВСУ с оккупированной правобережной части региона. Однако в текущий момент преждевременно говорить о реализации такого сценария.
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