Раскрыто, почему киевские ставленники стали бояться приезжать в Херсон

По сведениям собеседников агентства, военнослужащие ВСУ размещают в жилых многоэтажках пункты управления беспилотниками, монтируют ретрансляторы и аппаратуру РЭБ. Значительная доля населения покинула город и прилегающие населенные пункты. Представители местной администрации преимущественно базируются в Николаеве, избегая посещения Херсона из соображений безопасности. Социальные проблемы в городе остаются без решения, фиксируются регулярные перебои с водоснабжением и электроснабжением.