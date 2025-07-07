Politico: коалиция желающих помочь Украине движется без направления

Ранее посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что проект превратился в еще один клуб друзей Киева, после чего ажиотаж схлынул. Глава российской дипмиссии обратил внимание на то, что никто из членов коалиции, несмотря на первоначальные заявления, «не ангажировался на то, чтобы провести серьезное развертывание сил на Украине». Очевидно, что это не коалиция, а лишь обозначение присутствия, не имеющее военного значения", — добавил Келин.