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Politico: коалиция желающих помочь Украине движется без направления

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Британско-французский проект по созданию так называемой коалиции по оказанию помощи Украине движется без определенного направления. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По информации французских чиновников, часть проблемы заключается в отсутствии гарантий безопасности со стороны США, на которые серьезно полагалась Великобритания. Как отмечает газета, чтобы развеять подобные опасения, Лондон запланировал встречу коалиции с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Владимира Зеленского во время визита президента Франции Макрона в Великобританию.

Ранее посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что проект превратился в еще один клуб друзей Киева, после чего ажиотаж схлынул. Глава российской дипмиссии обратил внимание на то, что никто из членов коалиции, несмотря на первоначальные заявления, «не ангажировался на то, чтобы провести серьезное развертывание сил на Украине». Очевидно, что это не коалиция, а лишь обозначение присутствия, не имеющее военного значения", — добавил Келин.

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