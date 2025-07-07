Виталий Хоценко: 18 квартир получили дети-сироты в Омской области

Региональный жилищный центр завершил передачу 18 новых квартир детям-сиротам в рамках реализации программы обеспечения жильём. По поручению губернатора Виталия Хоценко жилые помещения были приобретены в муниципальных образованиях Омской области. Шесть квартир предоставлены в Таврическом районе, четыре — в Любинском, четыре — в Саргатском, три — в Омске и одна — в Знаменском районе. Все квартиры расположены в одноэтажных двух- и четырёхквартирных домах, площадь каждого жилья составляет не менее 33 кв. м.