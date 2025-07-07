Виталий Хоценко: 18 квартир получили дети-сироты в Омской области

Региональный жилищный центр завершил передачу 18 новых квартир детям-сиротам в рамках реализации программы обеспечения жильём. По поручению губернатора Виталия Хоценко жилые помещения были приобретены в муниципальных образованиях Омской области. Шесть квартир предоставлены в Таврическом районе, четыре — в Любинском, четыре — в Саргатском, три — в Омске и одна — в Знаменском районе. Все квартиры расположены в одноэтажных двух- и четырёхквартирных домах, площадь каждого жилья составляет не менее 33 кв. м.
Внутри помещений выполнена отделка, установлены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а также кухонные плиты и приборы учёта. Застройщики предоставляют пятилетнюю гарантию на работы и консультируют новых жильцов по эксплуатации инженерных систем.
В рамках текущего этапа программы Региональный жилищный центр уже законтрактовал 70 дополнительных квартир, которые будут возведены в ряде районов области. Кроме того, продолжается выдача жилищных сертификатов. С начала года документы получили 187 человек, что даёт им возможность приобрести жильё в любом регионе страны.
Обеспечение жильём детей-сирот в регионе осуществляется в рамках региональной адресной программы. Финансирование поступает из областного бюджета с привлечением федеральных средств. Вопрос находится под постоянным контролем полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Контроль за исполнением программы возложен на профильные министерства и регулярно обсуждается на совещаниях под председательством губернатора Виталия Хоценко.