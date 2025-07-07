Трамп заявил, что Маск продвигал на пост главы NASA своего близкого друга

«Хотя я считал, что его друг очень хорош, я был удивлен, когда узнал, что он был демократом голубых кровей, который прежде никогда не жертвовал (деньги — прим. ред.) республиканцам. Илон, вероятно, был таким же», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.