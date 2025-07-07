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Трамп заявил, что Маск продвигал на пост главы NASA своего близкого друга

Трамп подчеркнул, что счёл неуместным назначение на пост главы NASA человека, которого продвигал Маск.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что американский предприниматель Илон Маск просил его назначить своего близкого друга главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Президент отметил, что тот, кого рекомендовал бизнесмен, ранее являлся сторонником Демократической партии.

«Хотя я считал, что его друг очень хорош, я был удивлен, когда узнал, что он был демократом голубых кровей, который прежде никогда не жертвовал (деньги — прим. ред.) республиканцам. Илон, вероятно, был таким же», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также подчеркнул, что счёл неуместным назначение этого человека на пост главы NASA, поскольку он связан с Маском, в корпоративной деятельности которогоуказанное аэрокосмическое агентство играет важную роль.

Напомним, в конце мая Дональд Трамп заявил, что снимает кандидатуру Джареда Айзекмана с поста руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Глава Белого дома также отметил, что объявит нового претендента в ближайшее время. До этого в СМИ появилась информация о желании Трампа отозвать кандидатуру Айзекмана из-за пожертвований, которые тот делал демократам.

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