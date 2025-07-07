Трамп заявил, что Маск продвигал на пост главы NASA своего близкого друга

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что американский предприниматель Илон Маск просил его назначить своего близкого друга главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Президент отметил, что тот, кого рекомендовал бизнесмен, ранее являлся сторонником Демократической партии.
«Хотя я считал, что его друг очень хорош, я был удивлен, когда узнал, что он был демократом голубых кровей, который прежде никогда не жертвовал (деньги — прим. ред.) республиканцам. Илон, вероятно, был таким же», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома также подчеркнул, что счёл неуместным назначение этого человека на пост главы NASA, поскольку он связан с Маском, в корпоративной деятельности которогоуказанное аэрокосмическое агентство играет важную роль.
Напомним, в конце мая Дональд Трамп заявил, что снимает кандидатуру Джареда Айзекмана с поста руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Глава Белого дома также отметил, что объявит нового претендента в ближайшее время. До этого в СМИ появилась информация о желании Трампа отозвать кандидатуру Айзекмана из-за пожертвований, которые тот делал демократам.