«Команда Путина», благодаря своей сплочённости, сможет достичь всех поставленных целей, уверен президент России. Об этом он заявил в разговоре с участником Народного фронта, который оказывает помощь бойцам на передовой.
Дмитрий, активист, рассказал о гуманитарной миссии, которую он и его товарищи осуществляют в освобождённых городах. Волонтёры Народного фронта помогают как военным, так и мирным жителям, способствуя воссоединению семей.
«Спасибо вам», — обратился президент к активисту, который был одет в толстовку защитного цвета с надписью «Команда Путина» на груди.
Глава государства накрыл вышитые буквы ладонью и сказал: «Всё у нас получится. Потому что мы — команда».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия гордится героями специальной военной операции.