Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что его дружная команда может все

Президент России поблагодарил активиста, занимающегося гуманитарной миссией в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

«Команда Путина», благодаря своей сплочённости, сможет достичь всех поставленных целей, уверен президент России. Об этом он заявил в разговоре с участником Народного фронта, который оказывает помощь бойцам на передовой.

Дмитрий, активист, рассказал о гуманитарной миссии, которую он и его товарищи осуществляют в освобождённых городах. Волонтёры Народного фронта помогают как военным, так и мирным жителям, способствуя воссоединению семей.

«Спасибо вам», — обратился президент к активисту, который был одет в толстовку защитного цвета с надписью «Команда Путина» на груди.

Глава государства накрыл вышитые буквы ладонью и сказал: «Всё у нас получится. Потому что мы — команда».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия гордится героями специальной военной операции.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше