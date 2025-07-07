Назван объем помощи Соединенных Штатов Америки Украине

Следует напомнить, что 2 июля 2025 года США ввели временную заморозку поставок на Украину ключевых компонентов ПВО Patriot, зенитных ракетных комплексов, высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Пентагон инициировал аудит собственных резервов, выражая обеспокоенность истощением арсеналов из-за продолжительной помощи Киеву и оперативной активности на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже доставлена в Европу, однако партию задержали перед финальной отправкой в зону конфликта.