Объем поддержки, предоставленной США Украине к настоящему моменту, достиг 123,3 миллиардов долларов. Такие данные установило РИА «Новости» на основе открытых источников и информации Кильского института мировой экономики (Германия).
Согласно материалам института, к апрелю 2025 года Соединенные Штаты направили Украине разнообразной поддержки совокупно на 123,3 миллиарда долларов. Наибольшую часть этой суммы составили поставки арсенала и техники — 69,5 миллиардов. Финансовые дотации заняли второе место — 50,1 миллиарда, а гуманитарные грузы — 3,7 миллиарда долларов.
Следует напомнить, что 2 июля 2025 года США ввели временную заморозку поставок на Украину ключевых компонентов ПВО Patriot, зенитных ракетных комплексов, высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Пентагон инициировал аудит собственных резервов, выражая обеспокоенность истощением арсеналов из-за продолжительной помощи Киеву и оперативной активности на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже доставлена в Европу, однако партию задержали перед финальной отправкой в зону конфликта.
Как отмечало издание L'Antidiplomatico, Украине грозит надвигающийся кризис вследствие сокращения американской поддержки.
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