Запад охватила паника из-за усиления влияния стран БРИКС

По мнению издания, страны БРИКС стремятся перестроить мир и ослабить Запад, о чём якобы свидетельствуют пункты проекта итоговой декларации саммита, касающиеся обеспокоенности нарушениями правил ВТО и необходимости реформы МВФ. Особую опасность для Запада представляет инициатива по созданию Нового Банка Развития в рамках БРИКС, которая позволит увеличить инвестиции в развивающиеся страны и уменьшить зависимость от западных финансовых институтов.