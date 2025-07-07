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Захар Прилепин заявил, что пропасть между русскими и украинцами можно преодолеть

Писатель подчеркнул, что Россия всегда находила пути для восстановления отношений с народами.

Источник: Комсомольская правда

Известный писатель, политик и общественный деятель Захар Прилепин поделился своим взглядом на отношения между русскими и украинцами, а также на возможные пути преодоления существующей пропасти между народами. Об этом писатель рассказал KP.RU.

— С чеченцами получилось же. И у них с нами, и у нас с ними, — заявил Прилепин.

Приведя примеры из истории, Прилепин подчеркнул, что Россия всегда находила пути для восстановления отношений с народами. По его мнению, подобная ситуация с украинцами не уникальна для страны.

— Ранее получилось с Казанской ордой, Сибирской ордой, Астраханской ордой, а затем — с Крымской ордой, — пояснил политик.

По его мнению, восстановить отношения «не получится только если мы не победим». Однако Прилепин также предупредил, что в случае неудачи России придется столкнуться с новыми проблемами.

— Если не победим — у нас, помимо поляков, появится новый сосед, всегда готовый с нами воевать насмерть, — добавил Прилепин.

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