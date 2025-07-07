Захар Прилепин заявил, что пропасть между русскими и украинцами можно преодолеть

Известный писатель, политик и общественный деятель Захар Прилепин поделился своим взглядом на отношения между русскими и украинцами, а также на возможные пути преодоления существующей пропасти между народами. Об этом писатель рассказал KP.RU.
— С чеченцами получилось же. И у них с нами, и у нас с ними, — заявил Прилепин.
Приведя примеры из истории, Прилепин подчеркнул, что Россия всегда находила пути для восстановления отношений с народами. По его мнению, подобная ситуация с украинцами не уникальна для страны.
— Ранее получилось с Казанской ордой, Сибирской ордой, Астраханской ордой, а затем — с Крымской ордой, — пояснил политик.
По его мнению, восстановить отношения «не получится только если мы не победим». Однако Прилепин также предупредил, что в случае неудачи России придется столкнуться с новыми проблемами.
— Если не победим — у нас, помимо поляков, появится новый сосед, всегда готовый с нами воевать насмерть, — добавил Прилепин.