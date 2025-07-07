Писатель Захар Прилепин рассказал, какие книги хочет написать

— Еще я хочу написать военные биографии тех русских поэтов и писателей, кто легко менял перо на шпагу, от Лермонтова и Верещагина (который был не только гениальным художником, но и отличным писателем) — до Катаева, Тихонова, Наровчатова, и тех, кого я уже называл выше: красноармейца Гайдара, белогвардейца Газданова, — добавил Прилепин.