Писатель Захар Прилепин рассказал, какие книги хочет написать

Российский писатель, журналист и политик Захар Прилепин поделился своими творческими планами. В беседе с военкором KP.RU он рассказал, какие темы волнуют его больше всего и к каким сюжетам он хочет вернуться.
— Все, что я мечтал написать — я либо написал, либо пишу сейчас, либо постараюсь написать. Чего мечтать-то: хочешь — делай, — сказал писатель.
Среди ближайших целей Прилепина — завершить историю, начатую в романе «Тума». По его словам, в течение считанных лет случились 350 лет назад события, последствия которых ощущаются до сих пор: раскол церкви, восстание Степана Разина, переход части украинских земель в состав России, гражданская война в Малороссии, Соловецкое сидение.
— Еще я хочу написать военные биографии тех русских поэтов и писателей, кто легко менял перо на шпагу, от Лермонтова и Верещагина (который был не только гениальным художником, но и отличным писателем) — до Катаева, Тихонова, Наровчатова, и тех, кого я уже называл выше: красноармейца Гайдара, белогвардейца Газданова, — добавил Прилепин.
Напомним, Захар (Евгений) Прилепин в 1990-х годах служил в ОМОНе и принимал участие в чеченской кампании. После увольнения занялся журналистикой и редакторской работой, а затем посвятил себя литературе. Признан самым читаемым и упоминаемым современным писателем в России.