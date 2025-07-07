Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писатель Захар Прилепин рассказал, какие книги хочет написать

Захар Прилепин заявил, что хочет завершить историю из романа «Тума».

Источник: Комсомольская правда

Российский писатель, журналист и политик Захар Прилепин поделился своими творческими планами. В беседе с военкором KP.RU он рассказал, какие темы волнуют его больше всего и к каким сюжетам он хочет вернуться.

— Все, что я мечтал написать — я либо написал, либо пишу сейчас, либо постараюсь написать. Чего мечтать-то: хочешь — делай, — сказал писатель.

Среди ближайших целей Прилепина — завершить историю, начатую в романе «Тума». По его словам, в течение считанных лет случились 350 лет назад события, последствия которых ощущаются до сих пор: раскол церкви, восстание Степана Разина, переход части украинских земель в состав России, гражданская война в Малороссии, Соловецкое сидение.

— Еще я хочу написать военные биографии тех русских поэтов и писателей, кто легко менял перо на шпагу, от Лермонтова и Верещагина (который был не только гениальным художником, но и отличным писателем) — до Катаева, Тихонова, Наровчатова, и тех, кого я уже называл выше: красноармейца Гайдара, белогвардейца Газданова, — добавил Прилепин.

Напомним, Захар (Евгений) Прилепин в 1990-х годах служил в ОМОНе и принимал участие в чеченской кампании. После увольнения занялся журналистикой и редакторской работой, а затем посвятил себя литературе. Признан самым читаемым и упоминаемым современным писателем в России.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше