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СМИ: Администрация Херсона существует де-юре, чиновники боятся приезжать

Херсон стал прифронтовым городом: администрация боится приезжать и управляет городом из Николаева, так как повсюду разместились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили российские силовики.

Херсон стал прифронтовым городом: администрация боится приезжать и управляет городом из Николаева, так как повсюду разместились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили российские силовики.

По данным источника, социальными проблемами в городе никто не занимается, а местные жители страдают от перебоев с подачей воды и электричества.

Отмечается, что чиновникам не выгодно вступать в конфликт с ВСУ: за счет помощи украинским военными они успешно повышают упоминания в СМИ.

— Очень много людей покинуло Херсон и прибрежные населенные пункты. Администрация города существует де-юре, однако большинство чиновников проживает в Николаеве, в Херсон приезжать боятся, — цитирует силовиков ТАСС.

ВС России взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины в селе Мирном в ДНР после освобождения села Поддубного. Об этом 6 июля сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

До этого стало известно, что ВС РФ провели фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.