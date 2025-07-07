Херсон стал прифронтовым городом: администрация боится приезжать и управляет городом из Николаева, так как повсюду разместились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили российские силовики.
По данным источника, социальными проблемами в городе никто не занимается, а местные жители страдают от перебоев с подачей воды и электричества.
Отмечается, что чиновникам не выгодно вступать в конфликт с ВСУ: за счет помощи украинским военными они успешно повышают упоминания в СМИ.
— Очень много людей покинуло Херсон и прибрежные населенные пункты. Администрация города существует де-юре, однако большинство чиновников проживает в Николаеве, в Херсон приезжать боятся, — цитирует силовиков ТАСС.
ВС России взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины в селе Мирном в ДНР после освобождения села Поддубного. Об этом 6 июля сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
До этого стало известно, что ВС РФ провели фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.