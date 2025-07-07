Захар Прилепин заявил о страшном перекрестке в своей жизни: «Все мироздание разом рухнуло»

Писатель, журналист и политик Захар Прилепин поделился личными подробности своего детства и юности, объяснив, как эти события сформировали его характер и творчество. В беседе с военкором KP.RU Дмитрием Стешиным он вспомнил ключевые моменты, которые стали для него настоящими «перекрестками» в жизни.
— Страшный перекресток — смерть отца. Словно бы я провел детство в раю, и вдруг все мироздание разом рухнуло, — поделился Прилепин.
Однако среди тяжелых воспоминаний Прилепин отметил и более светлый момент из детства, который оставил глубокий след в его жизни. Отец установил турник в их маленькой квартире. Тогда они жили на улице Циолковского в городе Дзержинске. И это стало поворотным моментом для будущего писателя.
— До той поры худощавый юноша, за два года я обращаюсь в нечто иное: три года спустя, спрыгнувший с этого турника, буду из раза в раз участвовать в многоборьях спецподразделений. За тот турник до сих пор отцу благодарен, — добавил писатель.