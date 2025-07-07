Захар Прилепин заявил о страшном перекрестке в своей жизни: «Все мироздание разом рухнуло»

— До той поры худощавый юноша, за два года я обращаюсь в нечто иное: три года спустя, спрыгнувший с этого турника, буду из раза в раз участвовать в многоборьях спецподразделений. За тот турник до сих пор отцу благодарен, — добавил писатель.