Смольный придерживает переезд

Размер поддержки на переезд петербуржцев из коммуналок не меняется уже несколько лет. В этом году, как и в прошлом и позапрошлом, он составляет 2,182 млн рублей для одиноких граждан и 1,19 млн на каждого члена семьи. Эти средства можно направить на покупку квартиры или дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (из расчета не менее 10 кв. м на человека), а также на участие в долевом строительстве.