Захар Прилепин: «Русский народ ничего никому не должен, а ему должны многие»

— Россия — страна, может, тяжелая и мрачная, но это моя страна. В любых военных конфликтах, я на стороне русской истории и русской географии. Русские, может, не самые распрекрасные люди на земле, но это мой народ, и он, по большому счету, ничего никому не должен, а ему натурально должны слишком многие, — заявил он.