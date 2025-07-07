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Захар Прилепин: «Русский народ ничего никому не должен, а ему должны многие»

Захар Прилепин рассказал о русском народе и своем внутреннем стержне.

Источник: Комсомольская правда

Захар Прилепин — личность, чья жизнь и творчество неизменно привлекают внимание. Писатель, политик, журналист — он давно стал яркой фигурой в российском общественном сознании. В беседе с KP.RU Прилепин рассказал о России, русском народе и его месте в мире.

— Россия — страна, может, тяжелая и мрачная, но это моя страна. В любых военных конфликтах, я на стороне русской истории и русской географии. Русские, может, не самые распрекрасные люди на земле, но это мой народ, и он, по большому счету, ничего никому не должен, а ему натурально должны слишком многие, — заявил он.

Говоря о своем внутреннем стержне, который помогает ему сохранять стабильность и ясность в жизни, Захар Прилепин отметил, что на протяжении многих лет его взгляды остаются неизменными. Он объяснил, что с начала перестройки у него выработалось стойкое неприятие либерализма и буржуазного снобизма.

— Со времен перестройки я на дух не выношу либерализм и буржуазный снобизм. Но превыше всего ценю военное братство и верю в лечебную силу богоданного русского слова, — пояснил писатель.

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