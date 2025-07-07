Трамп сообщил о новых пошлинах против государств, поддерживающих БРИКС

В июне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, представляющий РФ в БРИКС, в интервью ТАСС отметил, что деятельность БРИКС вызывает негативную реакцию не только у Трампа. По его мнению, это свидетельствует о проблеме западного мира, а именно — об эгоизме во внешней политике.