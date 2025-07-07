Трамп сообщил о новых пошлинах против государств, поддерживающих БРИКС

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о том, что оказывающие поддержку блоку БРИКС страны столкнутся с увеличением торговых пошлин на 10%. Об этом он написал накануне в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — подчеркнул президент Соединенных Штатов.
По его словам, с 7 июля американское правительство начнет информировать другие государства о новых условиях двусторонней торговли, включая размеры пошлин на экспорт в США.
В июне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, представляющий РФ в БРИКС, в интервью ТАСС отметил, что деятельность БРИКС вызывает негативную реакцию не только у Трампа. По его мнению, это свидетельствует о проблеме западного мира, а именно — об эгоизме во внешней политике.
Ранее стало известно о подписании Трампом законопроекта о госрасходах, налогах и потолке госдолга США.