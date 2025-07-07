Захар Прилепин рассказал о своих планах после победы на Украине

Для него это будет способ почтить память тех, кто отдал свои жизни за Родину. Он также отметил, что в случае победы России народы смогут преодолеть образовавшееся между ними недопонимание. По его словам, с чеченцами «получилось пропасть заделать, и с украинцами выйдет».