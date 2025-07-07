Захар Прилепин рассказал о своих планах после победы на Украине

Известный писатель и политик Захар Прилепин ответил на вопрос, как видит свои «шесть часов вечера после войны». В интервью KP.RU он признался, что одним из первых дел, которые он сделает после победы, будет посещение кладбищ, где похоронены его однополчане.
— Поеду по всем кладбищам, где похоронены однополчане. Понесу весточку, чтобы порадовать, — заявил Прилепин.
Для него это будет способ почтить память тех, кто отдал свои жизни за Родину. Он также отметил, что в случае победы России народы смогут преодолеть образовавшееся между ними недопонимание. По его словам, с чеченцами «получилось пропасть заделать, и с украинцами выйдет».
Напомним, Захару Прилепину, признанному самым читаемым современным русским писателем, исполнилось 50 лет. С начала СВО вступил в батальон «Оплот». Он является отцом четырех детей. Награжден орденом Мужества.