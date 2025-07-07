Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Издание упоминает коррупционный скандал, фигурантом которого стал вице-премьер Алексей Чернышов, и попытки сменить на посту премьер-министра Дениса Шмыгаля. За этим, по словам источников, стоит глава офиса президента Андрей Ермак. Нет никаких доказательств, что Ермак приказал провести расследование в отношении Чернышова, но, по словам трех чиновников, он «использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то время как другие дела замораживались». Они считают, что «настоящим преступлением Чернышова было то, что он встал на пути Ермака».