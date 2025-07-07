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Bild узнал о тайном запросе Украины систем IRIS-T у Германии

Киев запросил, в частности, четыре комплекса IRIS-T, 1500 ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM и 500 — для системы малой дальности IRIS-T SLS, пишет издание.

Источник: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

Украина передала Германии секретный список оружия, в котором она нуждается, пишет Bild.

В частности, Киев запросил четыре комплекса IRIS-T, 1500 ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM и 500 для системы малой дальности IRIS-T SLS, а также 200 тыс. снарядов для 40-мм зенитных орудий.

Кроме того, в перечне значатся 1000 противоминных транспортных средств и 200 гусеничных машин, 30 бронемашин для разминирования, 20−30 бронированных инженерных машин WiSENT и 200 внедорожников для спецназа.

Украина также просит предоставить 1000 глушилок GPS для противодействия беспилотникам и 200 мобильных наземных радаров.

Как пишет издание, пока неясно, как Берлин ответил на запрос Киева.

По данным Bild, Германии придется искать почти €1 млрд на помощь Украине не из бюджета. Минобороны сначала пообещало Киеву около €9,2 млрд, однако правительство одобрило только €8,3 млрд.

В мае глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев подписал контракт с немецкой оборонной компанией Diehl Defence на производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним. По его словам, общая стоимость контракта — €2,2 млрд.

IRIS-T — это семейство немецких модульных зенитных ракетных систем (ЗРС) средней и малой дальности. Предназначены для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности. Серийно производятся с 2014-го. Дальность пуска — до 40 км, потолок — до 20 км.

В том же месяце немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил, что Германия, США Великобритания и Франция сняли ограничения на дальность применения вооружений, поставляемых Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что «Германия прямо втягивается в эту войну». По его словам, Берлин «сползает по той же наклонной плоскости, по которой он пару раз в прошлом веке уже двигался, — вниз к своему краху». Мерц отрицает, что Германия становится стороной конфликта.

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