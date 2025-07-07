Bild узнал о тайном запросе Украины систем IRIS-T у Германии

Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что «Германия прямо втягивается в эту войну». По его словам, Берлин «сползает по той же наклонной плоскости, по которой он пару раз в прошлом веке уже двигался, — вниз к своему краху». Мерц отрицает, что Германия становится стороной конфликта.