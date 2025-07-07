ВСУ за неделю понесли колоссальные потери на рубежах ЛНР

«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” за отчетный промежуток времени составили около 4 090 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск “Запад”, — рассказал Марочко.