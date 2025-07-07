Украинские националисты за неделю на рубежах ЛНР потеряли убитыми и ранеными 4 тысячи боевиков и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
Основной урон укронацистам нанесли военнослужащие группировки войск «Запад».
«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” за отчетный промежуток времени составили около 4 090 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск “Запад”, — рассказал Марочко.
По словам эксперта, боевики ВСУ понесли потери не только в живой силе. Было уничтожено 7 танков, около 60 артиллерийских орудий, порядка 20 станций РЭБ.
Российские военнослужащие также уничтожили около 50 складов с боеприпасами и материальными ценностями. Выведено из строя 160 боевых машин противника различного типа.