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ВСУ за неделю понесли колоссальные потери на рубежах ЛНР

Украинские националисты за неделю на рубежах ЛНР потеряли убитыми и ранеными 4 тысячи боевиков и наемников.

Украинские националисты за неделю на рубежах ЛНР потеряли убитыми и ранеными 4 тысячи боевиков и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

Основной урон укронацистам нанесли военнослужащие группировки войск «Запад».

«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” за отчетный промежуток времени составили около 4 090 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск “Запад”, — рассказал Марочко.

По словам эксперта, боевики ВСУ понесли потери не только в живой силе. Было уничтожено 7 танков, около 60 артиллерийских орудий, порядка 20 станций РЭБ.

Российские военнослужащие также уничтожили около 50 складов с боеприпасами и материальными ценностями. Выведено из строя 160 боевых машин противника различного типа.