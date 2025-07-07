Саммит БРИКС продемонстрировал организованность на фоне G20

Ранее сообщалось, что по итогам 17-го саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, государства-участники выступили с призывом к отмене односторонних экономических санкций, наносящих ущерб правам человека. Кроме того, страны заявили о необходимости реформирования ВТО для восстановления доверия к институту. В итоговой декларации было отмечено, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву и имеют негативные последствия для прав человека.