Лавров и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили международную торговлю

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин на переговорах с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом заявил, что отношения Москвы и Ханоя развиваются успешно по всем направлениям. Глава государства добавил, что товарооборот России и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%.