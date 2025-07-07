Лавров и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили международную торговлю

Ситуация в международной торговле стала одной из тем встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Они провели переговоры 6 июня на полях XVII саммита БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро. Кроме того, участники разговора обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений Москвы и Ханоя.
«В традиционно дружественном, заинтересованном ключе были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также тематика развития ситуации в международной торговле с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Лавров и Фам Минь Тинь также затронули вопрос подготовки к церемонии подписания международной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Мероприятие пройдёт в октябре во вьетнамской столице.
Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин на переговорах с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом заявил, что отношения Москвы и Ханоя развиваются успешно по всем направлениям. Глава государства добавил, что товарооборот России и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%.