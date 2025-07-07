Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили международную торговлю

Глава МИД РФ и премьер Вьетнама обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений Москвы и Ханоя.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация в международной торговле стала одной из тем встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Они провели переговоры 6 июня на полях XVII саммита БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро. Кроме того, участники разговора обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений Москвы и Ханоя.

«В традиционно дружественном, заинтересованном ключе были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также тематика развития ситуации в международной торговле с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Лавров и Фам Минь Тинь также затронули вопрос подготовки к церемонии подписания международной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Мероприятие пройдёт в октябре во вьетнамской столице.

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин на переговорах с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом заявил, что отношения Москвы и Ханоя развиваются успешно по всем направлениям. Глава государства добавил, что товарооборот России и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше