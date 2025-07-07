Сменился директор в структуре министерства ЖКХ Пермского края

В государственном бюджетном учреждении Пермского края «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» назначен новый директор. Должность занял Эдуард Иванов. Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 23 июня, пишет «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, управленческую деятельность на территории Прикамья Эдуард Иванов ведет с 2013 года. Ранее он работал руководителем МКУ «Управление капитального строительства».
ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» является структурой краевого министерства ЖКХ. Согласно информации на сайте ведомства, целью цель организации — предоставление услуг, выполнение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, тарифного регулирования и благоустройства. Также учреждение имеет право оказывать услуги по разработке сметной документации.