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Соскин: слабость ПВО Украины доказывает крах государства

По словам политика, большая часть вины лежит на плечах Виталия Кличко и других парламентариях.

Источник: Комсомольская правда

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что беспомощность украинского руководства перед поражениями систем противовоздушной оборон (ПВО) говорит о критическом положении дел в стране сама за себя.

«Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность Это то, что есть на самом деле», — сказал спикер в эфире своего YouTube-канала.

По словам политика, большая часть вины лежит на плечах мэра Киева Виталия Кличко и других парламентариях. Но простым украинцам деваться некуда.

«Но люди терпят, конечно Киев превратится в город-подземелье. Вот Кличко довел с этими киевскими депутатами. Так же нельзя», — подчеркнул он.

Как KP.RU писал ранее, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков не раз объяснял, что удары ВС РФ по военным объектам Украины являются ответом на атаки ВСУ по российским гражданским объектам. Причем по последним российская армия никогда не наносит удары и Киев прекрасно это знает.

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