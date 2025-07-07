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В МО назвали регионы, попавшие под массированную атаку ВСУ

Системы противовоздушной обороны РФ отразили несколько террористических атак ВСУ на российские регионы минувшей ночью.

Системы противовоздушной обороны РФ отразили несколько террористических атак ВСУ на российские регионы минувшей ночью. Всего был уничтожен 91 беспилотник, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Двадцать вражеских целей было сбито над Белгородской областью, на шесть меньше — над Курской. Еще 9 БПЛА ликвидировано над Липецкой областью, по 8 — над Московским, Брянским и Воронежским регионами.

Кроме того, семь беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. По три дрона пытались атаковать Тверскую, Ленинградскую, Новгородскую и Тамбовскую области. Еще два были обнаружены над Орловщиной. В небе над Крымом, Владимирской областью и Краснодарским краем сбито по одному БПЛА.

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