В МО назвали регионы, попавшие под массированную атаку ВСУ

Системы противовоздушной обороны РФ отразили несколько террористических атак ВСУ на российские регионы минувшей ночью. Всего был уничтожен 91 беспилотник, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Двадцать вражеских целей было сбито над Белгородской областью, на шесть меньше — над Курской. Еще 9 БПЛА ликвидировано над Липецкой областью, по 8 — над Московским, Брянским и Воронежским регионами.
Кроме того, семь беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. По три дрона пытались атаковать Тверскую, Ленинградскую, Новгородскую и Тамбовскую области. Еще два были обнаружены над Орловщиной. В небе над Крымом, Владимирской областью и Краснодарским краем сбито по одному БПЛА.