Гюнай Эфендиева удостоена звания и медали «Посол культуры Узбекистана»

Выступая на церемонии, министр подчеркнул, что по поручению Президента Узбекистана особое внимание уделяется поддержке инициатив, направленных на популяризацию и развитие национальной культуры. В этой связи он высоко оценил значительный вклад Гюнай Эфендиевой в продвижение историко-культурного наследия Узбекистана на международной арене.
В ответном слове Гюнай Эфендиева выразила благодарность за оказанную честь и доверие. Она отметила, что укрепление культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном всегда было и остаётся для неё важной задачей. Гюнай Эфендиева также подчеркнула готовность и впредь содействовать расширению гуманитарного и культурного сотрудничества между двумя дружественными странами.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в культурной сфере. Особое внимание было уделено подготовке юбилейных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Участники встречи выразили уверенность в том, что тесные связи между народами будут и дальше укрепляться и развиваться на благо обеих стран.