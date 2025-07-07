Гюнай Эфендиева удостоена звания и медали «Посол культуры Узбекистана»

В ответном слове Гюнай Эфендиева выразила благодарность за оказанную честь и доверие. Она отметила, что укрепление культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном всегда было и остаётся для неё важной задачей. Гюнай Эфендиева также подчеркнула готовность и впредь содействовать расширению гуманитарного и культурного сотрудничества между двумя дружественными странами.