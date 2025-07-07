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Запад обвиняют в стремлении к эскалации украинского конфликта

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим.

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. ред.) Максим Буякевич констатировал отсутствие стремления западных государств к политическому разрешению украинского кризиса. Соответствующее заявление распространило РИА «Новости».

По словам дипломата, западная модель урегулирования игнорирует российские интересы и носит ультимативный характер. Как полагает Буякевич, это свидетельствует о намерении продолжать эскалацию.

Представитель подчеркнул, что Москва не примет вариант одностороннего прекращения боевых действий. Он аргументировал это тем, что подобный шаг позволит Киеву провести перевооружение и реорганизацию сил, чего и добиваются западные оппоненты.

Таким образом, констатировал зампостпреда, ни Западная Европа, ни Великобритания, выполняющая фактически роль их главного внешнеполитического куратора, не демонстрируют готовности к подлинному политическому урегулированию. Их риторика отличается конфронтационностью и ориентирована на милитаризацию европейского континента при продолжении военной поддержки Украины.

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