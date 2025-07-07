Лукашенко поздравил Президентский спортивный клуб с юбилеем

По словам белорусского лидера, Президентский спортивный клуб заслужил право считаться весомой частью всего физкультурного и спортивного движения в республике.
За два десятилетия при вашем непосредственном участии успешно реализованы сотни масштабных проектов, построены десятки многофункциональных спортивных площадок.
При этом он напомнил, что за эти годы тысячи белорусских тренеров и спортсменов получили реальную поддержку со стороны клуба, который также внес весомый вклад в развитие детского спорта и воспитание подрастающих поколений.
Глава государства считает, что накопленный опыт и огромный потенциал сотрудников Президентского спортивного клуба позволят сделать для повышения популярности здорового образа жизни и развития физкультуры и спорта в республике.
Желаю крепкого здоровья, мира, добра вам, вашим родным и близким.