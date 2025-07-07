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Лукашенко поздравил Президентский спортивный клуб с юбилеем

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летним юбилеем, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, Президентский спортивный клуб заслужил право считаться весомой частью всего физкультурного и спортивного движения в республике.

За два десятилетия при вашем непосредственном участии успешно реализованы сотни масштабных проектов, построены десятки многофункциональных спортивных площадок.

отметил Александр Лукашенко

При этом он напомнил, что за эти годы тысячи белорусских тренеров и спортсменов получили реальную поддержку со стороны клуба, который также внес весомый вклад в развитие детского спорта и воспитание подрастающих поколений.

Глава государства считает, что накопленный опыт и огромный потенциал сотрудников Президентского спортивного клуба позволят сделать для повышения популярности здорового образа жизни и развития физкультуры и спорта в республике.

Желаю крепкого здоровья, мира, добра вам, вашим родным и близким.

заключил Александр Лукашенко
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