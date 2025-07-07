МИД: на встрече Лаврова и главы ВТО обсуждалось реформирование организации

В ходе встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена важность безотлагательного реформирования организации, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Встреча состоялась 6 июля в Рио-де-Жанейро в рамках XVII саммита БРИКС. В ходе встречи была подтверждена необходимость скорейшего реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, прозрачности и взаимного уважения.
Также был проведён обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия России с секретариатом ВТО, добавили в ведомстве.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что введённые Соединёнными Штатами торговые пошлины могут перерасти в тарифную войну.