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МИД: на встрече Лаврова и главы ВТО обсуждалось реформирование организации

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации в Рио-де-Жанейро в рамках XVII саммита БРИКС.

Источник: Аргументы и факты

В ходе встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена важность безотлагательного реформирования организации, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Встреча состоялась 6 июля в Рио-де-Жанейро в рамках XVII саммита БРИКС. В ходе встречи была подтверждена необходимость скорейшего реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, прозрачности и взаимного уважения.

Также был проведён обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия России с секретариатом ВТО, добавили в ведомстве.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что введённые Соединёнными Штатами торговые пошлины могут перерасти в тарифную войну.

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