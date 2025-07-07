В России заявили об изменении состава переговорной группы с Украиной

Перед третьим раундом переговоров с Украиной в Стамбуле состав российской делегации может измениться. Об этом сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев, передает ТАСС.
Парламентарий считает, что тот состав переговорной группы, который сформирован сейчас, сбалансирован. Он, по его мнению, успешно выполняется поставленные задачи.
Ивлев пояснил, в чьей компетенции определение списка делегатов от российской стороны на переговорах с Украиной. Он отметил, что этим вопросом занимается исключительно президент России Владимир Путин.
«В переговорной группе представлены политики, дипломаты, военнослужащие. Это люди, обладающие актуальной информацией, профессиональными, опытом мировой политики, знаниями и знающие Украину», — сообщил депутат.
В случае если изменятся задачи переговорного процесса, то состав группы может быть скорректирован. И решение об этом также принимает глава российского государства, резюмировал собеседник агентства.
Ранее «МК» писал, что Россия готова провести третий раунд переговоров с украинской стороной. Об этом в ходе прошедшего 3 июля телефонного разговора уведомил президент РФ Владимир Путин американского лидера Дональда Трампа.