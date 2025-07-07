В России допустили изменение состава делегации в Стамбуле

По словам Ивлева, в состав российской делегации входят представители политических кругов, дипломатического корпуса и военнослужащие. Все они обладают актуальной информацией, профессиональными навыками, обширным опытом в международных делах, а также глубокими знаниями об Украине. На текущий момент российская делегация сформирована оптимально и эффективно выполняет возложенные на нее задачи, заключил Ивлев.