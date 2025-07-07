Мэр Шелест высказался об отсутствии света в омских домах

«Понимаю и полностью разделяю ваше недовольство. Считаю работу ресурсников неудовлетворительной. Это касается всех участников рынка. Сегодня днём проведём оперативное совещание с представителями энергетической отрасли, главами округов, пригласил также прокурора города Петра Петровича Щербину. Буду требовать с энергетиков чётких сроков устранения неполадок на сетях и оповещения граждан о проводимых мероприятиях», — сообщил градоначальник.