Мэр Шелест высказался об отсутствии света в омских домах

Местные жители продолжают жаловаться на отсутствие электроэнергии в жилых домах. В своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в связи с этим сегодня проведёт оперативное совещание с представителями энергетической отрасли.
«Понимаю и полностью разделяю ваше недовольство. Считаю работу ресурсников неудовлетворительной. Это касается всех участников рынка. Сегодня днём проведём оперативное совещание с представителями энергетической отрасли, главами округов, пригласил также прокурора города Петра Петровича Щербину. Буду требовать с энергетиков чётких сроков устранения неполадок на сетях и оповещения граждан о проводимых мероприятиях», — сообщил градоначальник.
Напомним, ранее омичи жаловались на отсутствие света после урагана, который прошёл в городе 4 июля. Тогда в компании «Омскэнерго» пояснили, что причиной перебоев стало повреждение кабельной линии.