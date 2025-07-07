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Мэр Шелест высказался об отсутствии света в омских домах

Градоначальник обещал провести оперативное совещание.

Источник: Om1 Омск

Местные жители продолжают жаловаться на отсутствие электроэнергии в жилых домах. В своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в связи с этим сегодня проведёт оперативное совещание с представителями энергетической отрасли.

«Понимаю и полностью разделяю ваше недовольство. Считаю работу ресурсников неудовлетворительной. Это касается всех участников рынка. Сегодня днём проведём оперативное совещание с представителями энергетической отрасли, главами округов, пригласил также прокурора города Петра Петровича Щербину. Буду требовать с энергетиков чётких сроков устранения неполадок на сетях и оповещения граждан о проводимых мероприятиях», — сообщил градоначальник.

Напомним, ранее омичи жаловались на отсутствие света после урагана, который прошёл в городе 4 июля. Тогда в компании «Омскэнерго» пояснили, что причиной перебоев стало повреждение кабельной линии.