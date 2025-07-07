Над регионами РФ сбили почти сотню беспилотников. Военная операция, день 1230-й

В Киеве, Харькове и Одессе ночью произошли взрывы. Средства ПВО сбили 91 беспилотник над российскими регионами. По данным Bild, Украина передала Германии секретный список оружия, в котором она нуждается. Politico сообщила, что у «коалиции желающих» нет определенной стратеги, так как Великобритания придает слишком много значимости гарантиям безопасности со стороны США. «Газета.Ru» ведет хронику событий.