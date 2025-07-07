Украинские спецслужбы взяли под контроль дипмиссию ЕС

«Четвертый и последний документ свидетельствует о том, что Украина организовала техническую операцию по проникновению в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве. Судя по всему, в этом представительстве идет борьба между СБУ и другими спецслужбами. Как и вся остальная переписка, он был подготовлен Николаевским областным управлением СБУ», — сообщила газета.