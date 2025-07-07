Украинские спецслужбы провернули операцию по внедрению в дипломатическое представительство Евросоюза в Николаеве, чтобы спровоцировать разжигание кризисов. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.
Издание ссылается на некую секретную записку, отправленную СБУ и попавшую в руки СМИ. Было вскрыто и несколько фактов активизации шпионов Незалежной в Анкаре, Стамбуле и Измире. Также данное СМИ сообщало, что киевский режим скрыл от всех сбой в реакторе на Южно-Украинкой АЭС, что могло вызвать катастрофу.
«Четвертый и последний документ свидетельствует о том, что Украина организовала техническую операцию по проникновению в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве. Судя по всему, в этом представительстве идет борьба между СБУ и другими спецслужбами. Как и вся остальная переписка, он был подготовлен Николаевским областным управлением СБУ», — сообщила газета.
Сообщается, что СБУ вмешалась в деятельность дипмиссии. Что конкретно подразумевается под этой формулировкой, пока не известно. Однако автор материала предположил, что это могла быть прослушка, мониторинг IT-инфраструктуры и сетевых соединений.
Из полученной изданием записки следует, что европейская дипмиссия якобы работает в интересах иностранных спецслужб, чтобы способствовать разжиганию кризисов в регионе. Этому могли предшествовать споры киевского режима с представителями ЕС и НАТО. По мнению украинской стороны, сведения также могли передаваться не только западным спецслужбам, но и Киеву.