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Глава Тольятти прокомментировал кадровые перестановки в мэрии

В понедельник, 7 июля, глава Тольятти Илья Сухих объявил о новых кадровых назначениях в администрации города. Он рассказал об этом в своем телеграм-канале.

В общей сложности речь идет о трех назначениях.

«К работе в должности первого заместителя главы городского округа приступил Григорий Владимирович Гильгулин; на должность заместителя главы по городскому хозяйству назначен Михаил Валерьевич Абросимов; пост заместителя главы — руководителя департамента общественной безопасности и противодействию коррупции занял Евгений Анатольевич Скрипкарев», — перечислил Илья Сухих.

Он добавил, что управленческая команда Тольятти продолжает укрепляться и пожелал коллегам успехов.

«Жду максимального погружения во вновь вверенные направления работы», — заключил мэр.