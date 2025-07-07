Глава Тольятти прокомментировал кадровые перестановки в мэрии

В общей сложности речь идет о трех назначениях.
«К работе в должности первого заместителя главы городского округа приступил Григорий Владимирович Гильгулин; на должность заместителя главы по городскому хозяйству назначен Михаил Валерьевич Абросимов; пост заместителя главы — руководителя департамента общественной безопасности и противодействию коррупции занял Евгений Анатольевич Скрипкарев», — перечислил Илья Сухих.
Он добавил, что управленческая команда Тольятти продолжает укрепляться и пожелал коллегам успехов.
«Жду максимального погружения во вновь вверенные направления работы», — заключил мэр.