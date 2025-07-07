Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские спецслужбы проникли в дипмиссию ЕС

СБУ провела операцию по проникновению в дипмиссию ЕС для противодействия кризисам. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık, которое получило доступ к секретным документам Службы безопасности Украины, подтверждающим спецоперацию в европейском диппредставительстве.

Источник: Life.ru

«Четвёртый документ свидетельствует, что Украина организовала техническое проникновение в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве», — говорится в публикации.

Согласно материалам, операцией руководил подполковник СБУ Владимир Безрук, ответственный за технические мероприятия в Николаевской области. В марте 2024 года он получил доступ к помещениям дипмиссии, что в терминологии спецслужб подразумевает установку прослушивающих устройств или кибервмешательство.

Издание указывает, что цель операции — противодействие использованию диппредставительства третьими странами для дестабилизации региона. В документах упоминаются возможные провокации через споры о правах меньшинств, территориальные конфликты или политику НАТО.

Aydınlık также публиковало данные о внедрении украинской разведки в крымско-татарские организации и сокрытии инцидента на Южно-Украинской АЭС. В текущем случае издание не исключает, что операция могла согласовываться с западными партнёрами либо проводиться без их ведома.

Ранее сообщалось, что остановка военной поддержки со стороны США погрузила Киев в политическую нестабильность. Западные СМИ уверяют, что внутренние распри и кадровые перестановки несут для Украины не меньшую угрозу, чем внешние обстоятельства. Особое внимание уделяется информации о грядущих кадровых изменениях и возможной отставке премьер-министра.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше