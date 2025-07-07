Aydınlık также публиковало данные о внедрении украинской разведки в крымско-татарские организации и сокрытии инцидента на Южно-Украинской АЭС. В текущем случае издание не исключает, что операция могла согласовываться с западными партнёрами либо проводиться без их ведома.