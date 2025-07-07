Главные новости 7 июля 2025 года

В ночь на 7 июля российские средства ПВО сбили и нейтрализовали 91 украинский беспилотник. Дроны самолетного типа были ликвидированы над территориями 13 субъектов, а также над акваторией Черного моря и Московским регионом. Больше всего дронов БПЛА было уничтожено над Белгородской областью.