Главные новости 7 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 июля 2025
Трамп подвел итоги телефонных переговоров с Путиным
Дональд Трамп оценил состоявшийся 4 июля телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер признался, что был разочарован беседой. По мнению республиканца, во время переговоров не удалось достичь прогресса по урегулированию украинского кризиса.
Регионы РФ подверглись массированной атаке дронов ВСУ
В ночь на 7 июля российские средства ПВО сбили и нейтрализовали 91 украинский беспилотник. Дроны самолетного типа были ликвидированы над территориями 13 субъектов, а также над акваторией Черного моря и Московским регионом. Больше всего дронов БПЛА было уничтожено над Белгородской областью.
США введут пошлины стран, поддерживающих БРИКС
Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал введение дополнительных торговых пошлин в размере 10% в отношении государств, поддерживающих БРИКС. Ограничения он объяснил тем, что политика неформального объединения 10 крупных стран, в том числе России, Индии и Китая, является антиамериканской.
Израиль начал операцию «Черный флаг» против хуситов
Минобороны Израиля объявило о новой военной операции против хуситов в Йемене. Израильские ВВС атаковали порты и электростанции, которые контролируют военизированные группировки. На фоне ударов по Йемену Израиль ведет непрямые переговоры с ХАМАС о перемирии в Газе. Первый раунд переговоров закончился безрезультатно.
Названо число детей, родившихся в России в 2025 году
В России в 2025 году зарегистрировали рождения 1 057 234 детей. Среди новорожденных 51% — мальчики. Средний возраст матерей составил 29,8 года, средний возраст отцов — 29,2 года. Только в 39% случаев для матери новорожденный был первым ребенком, в 32% — вторым, в 18% — третьим, в 11% — четвертым и последующим.