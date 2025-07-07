Шарахания Трампа с анонсированными им же тарифами создали путаницу

Трамп и министр торговли США говорят, что введение тарифов отложено до 1 августа, что вызывает недоумение. Американский президент говорит, что его команда начнет рассылать торговым партнерам письма с новыми тарифными ставками раньше первоначального 90-дневного срока заключения сделки, установленного на этой неделе.
Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует в понедельник начать рассылку писем торговым партнерам США с указанием новых тарифов на фоне путаницы в отношении того, когда новые ставки вступят в силу.
«Это может быть 12, может быть, 15 писем, — сказал президент журналистам, — и мы также заключили сделки, поэтому у нас будет комбинация писем, и некоторые сделки уже заключены».
С учетом того, что ранее объявленная им 90-дневная пауза в отношении тарифов истекает 9 июля, президента Трампа спросили, вступят ли новые ставки в силу на этой неделе или с 1 августа, как предполагали некоторые официальные лица. «Нет, это будут тарифы, тарифы, тарифы будут, тарифы», — неуверенно начал президент. — «Я думаю, что мы договоримся с большинством стран к 9 июля, да. Либо письмо, либо сделка».
Почувствовав замешательство, его министр торговли Говард Латник поспешил добавить: «Но они вступают в силу 1 августа. Тарифы вступают в силу 1 августа, но президент устанавливает ставки и условия сделок прямо сейчас».
Трамп в апреле объявил о введении базовой тарифной ставки в размере 10% для большинства стран и дополнительных пошлин в размере до 50%, хотя позже он отложил дату вступления в силу всех пошлин, кроме 10%, до 9 июля, напоминает The Guardian. Новая дата — 1 августа — дает странам дополнительную трехнедельную отсрочку, но также погружает импортеров в длительный период неопределенности из-за отсутствия ясности в отношении тарифов.
Фондовые рынки Азии упали в понедельник на фоне неразберихи. Японский Nikkei потерял 0,3%, в то время как южнокорейские акции упали на 0,7%. Сводный индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии снизился на 0,1%, пишет The Guardian.
В более позднем обновлении на своей социальной платформе Truth Social Трамп сообщил, что США начнут рассылать «ТАРИФНЫЕ письма и/или предложения» с 12 часов дня по восточному времени в понедельник.
«С любой страны, присоединяющейся к антиамериканской политике БРИКС, будет взиматься ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ тариф в размере 10%. Из этой политики не будет никаких исключений», — добавил он в отдельном посте, имея в виду блок стран, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
После совместного саммита лидеров в Бразилии в воскресенье лидеры стран БРИКС выступили с совместным заявлением, в котором выразили «серьезную обеспокоенность по поводу повышения односторонних тарифных мер», которые, по их словам, могут нанести ущерб мировой экономике, отмечает The Guardian.
Ранее в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил CNN, что в ближайшие дни может быть объявлено о нескольких крупных торговых соглашениях, отметив, что Европейский союз добился значительного прогресса в своих переговорах. Он сказал, что Трамп также разослал письма в 100 небольших стран, с которыми у США не так много торговых связей, уведомив их о том, что они столкнутся с более высокими тарифными ставками, которые сначала были установлены 2 апреля, а затем приостановлены до 9 июля.
«Президент Трамп собирается разослать письма некоторым из наших торговых партнеров, в которых говорится, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы вернетесь к своему тарифному уровню от 2 апреля. Поэтому я думаю, что очень скоро мы увидим множество сделок», — сказал Бессент CNN.
С момента вступления в должность Трамп развязал глобальную торговую войну, которая всколыхнула финансовые рынки и заставила политиков изо всех сил пытаться защитить свою экономику, в том числе посредством сделок с США и другими странами, напоминает The Guardian.
Кевин Хассетт, возглавляющий Национальный экономический совет Белого дома, сказал CBS, что у стран, ведущих серьезные переговоры, может появиться возможность для маневра. «Есть крайние сроки, и есть вещи, которые приближаются, и поэтому, возможно, события отодвинутся на более поздний срок», — сказал Хассетт, добавив, что Трамп решит, может ли это произойти.