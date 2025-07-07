Шарахания Трампа с анонсированными им же тарифами создали путаницу

Ранее в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил CNN, что в ближайшие дни может быть объявлено о нескольких крупных торговых соглашениях, отметив, что Европейский союз добился значительного прогресса в своих переговорах. Он сказал, что Трамп также разослал письма в 100 небольших стран, с которыми у США не так много торговых связей, уведомив их о том, что они столкнутся с более высокими тарифными ставками, которые сначала были установлены 2 апреля, а затем приостановлены до 9 июля.