Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: организация на фото на саммите БРИКС контрастирует с хаосом G20

Bloomberg сравнил совместные фото с саммитов БРИКС и G20.

Источник: Комсомольская правда

Порядок и уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС вызывает противоречие с хаосом саммита «Большой двадцатки» (G20). Такую особенность отметило агентство Bloomberg.

Авторы публикации обратили внимание, что в отличие от саммита «Большой двадцатки», на общей фотосессии БРИКС присутствовали все и никто не опоздал. «Это резко контрастирует с хаотичной групповой фотографией с саммита G20, сделанной на том же месте», — сказано в статье.

В публикации напомнили, что на фотосессии саммита G20 отсутствовал президент США, премьер-министр Италии Джорджи Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а это «символизировало беспорядок, охвативший встречу двадцатки».

Кроме того, повестка встречи и состав делегаций позволяют утверждать, что саммит БРИКС бросает вызов мироустройству во главе с США.

Накануне в Германии рассказали о страхе Запада перед странами БРИКС. Как отмечает Bild, западные страны воспринимают действия объединения как угрозу своему доминированию и попыткам кардинально изменить мировой порядок.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше