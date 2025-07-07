Порядок и уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС вызывает противоречие с хаосом саммита «Большой двадцатки» (G20). Такую особенность отметило агентство Bloomberg.
Авторы публикации обратили внимание, что в отличие от саммита «Большой двадцатки», на общей фотосессии БРИКС присутствовали все и никто не опоздал. «Это резко контрастирует с хаотичной групповой фотографией с саммита G20, сделанной на том же месте», — сказано в статье.
В публикации напомнили, что на фотосессии саммита G20 отсутствовал президент США, премьер-министр Италии Джорджи Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а это «символизировало беспорядок, охвативший встречу двадцатки».
Кроме того, повестка встречи и состав делегаций позволяют утверждать, что саммит БРИКС бросает вызов мироустройству во главе с США.
Накануне в Германии рассказали о страхе Запада перед странами БРИКС. Как отмечает Bild, западные страны воспринимают действия объединения как угрозу своему доминированию и попыткам кардинально изменить мировой порядок.