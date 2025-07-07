Bloomberg: организация на фото на саммите БРИКС контрастирует с хаосом G20

Авторы публикации обратили внимание, что в отличие от саммита «Большой двадцатки», на общей фотосессии БРИКС присутствовали все и никто не опоздал. «Это резко контрастирует с хаотичной групповой фотографией с саммита G20, сделанной на том же месте», — сказано в статье.