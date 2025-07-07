Союзники Украины в скором времени начнут сворачивать поддержку Киеву и признают, что конфликт не выиграть. Об этом заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза. Он считает, что западные страны, в том числе европейские, могут начать отходить от Украины, если ситуация на фронте продолжит развиваться в пользу России.