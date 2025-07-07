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Мэр Красноярска Владислав Логинов 9 июля обжалует арест

Суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения 9 июля.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

9 июля мэру Красноярска Владиславу Логинову могут изменить меру пресечения. Об этом говорится на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляцию, направленную 2 июля, рассмотрят 9 июля в 10:30.

Напомним, что на данный момент Владислав Логинов содержится в СИЗО. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — порядка 180 млн рублей от красноярского бизнесмена. Сам глава города вину отрицает, подчеркивая, что его оклеветали. По версии следствия, взятка предназначалась для обеспечения победы компании в конкурсах подрядов на ремонт дорог Красноярска.

Отметим, что временным главой Красноярска назначили первого заместителя мэра Алексея Шувалова.