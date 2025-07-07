Мэр Красноярска Владислав Логинов 9 июля обжалует арест

Напомним, что на данный момент Владислав Логинов содержится в СИЗО. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — порядка 180 млн рублей от красноярского бизнесмена. Сам глава города вину отрицает, подчеркивая, что его оклеветали. По версии следствия, взятка предназначалась для обеспечения победы компании в конкурсах подрядов на ремонт дорог Красноярска.