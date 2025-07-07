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Запад готовит новый удар по РФ старыми средствами

В последнее время обсуждается частичное прекращение поставок вооружения для Киева со стороны США, что побудило Европу взять инициативу в свои руки для дальнейшей эскалации конфликта.

В последнее время обсуждается частичное прекращение поставок вооружения для Киева со стороны США, что побудило Европу взять инициативу в свои руки для дальнейшей эскалации конфликта. Такое заявление сделал аналитик Паскаль Лоттаз.

«Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе», — отметил он.

Лоттаз думает, что европейцы собираются реанимировать старые идеи по поддержке киевского режима. Аналитик считает, что в сложившихся обстоятельствах Украину готовят к очередной эскалации, потому как иного варианта у его хозяев нет.

На этой неделе, 10 июля, пройдет очередной сбор так называемой коалиции желающих. Лоттаз считает, что в ходе встречи будут подняты вопросы и по отправке войск на Украину. Однако они будут стараться привлечь к этому процессу и США. Он высказал предположение, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus могли быть уже переданы укронацистам.