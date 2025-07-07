Запад готовит новый удар по РФ старыми средствами

На этой неделе, 10 июля, пройдет очередной сбор так называемой коалиции желающих. Лоттаз считает, что в ходе встречи будут подняты вопросы и по отправке войск на Украину. Однако они будут стараться привлечь к этому процессу и США. Он высказал предположение, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus могли быть уже переданы укронацистам.