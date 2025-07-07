Минимум 38 человек убиты на фоне достигших критической точки переговоров о прекращении огня

В результате новых израильских ударов в Газе погибли по меньшей мере 38 человек, пока переговоры о прекращении огня достигли критической точки. Пока переговоры о заключении соглашения, спонсируемого США, набирают обороты, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется в Вашингтон.
Израильские военные самолеты нанесли серию ударов по Газе в воскресенье, в результате чего, по словам представителей больницы, погибли по меньшей мере 38 палестинцев — это, отмечает The Guardian, произошло в тот момент, когда переговоры о прекращении огня на разрушенной территории достигли критической точки.
Представители больницы «Насер» в южном городе Хан-Юнис сообщили, что 18 человек были убиты в результате ударов в Аль-Маваси, близлежащем прибрежном районе, который переполнен палаточными лагерями тех, кто был перемещен в результате боевых действий в других местах.
По данным министерства здравоохранения Газы, за последние 24 часа в результате израильских нападений там погибли 80 человек и 304 получили ранения.
Поздно вечером в воскресенье израильские военные также заявили, что нанесли удары по объектам хуситов в портах Ходейда, Рас-Иса и Салиф, а также по электростанции Рас-Кантиб в Йемене. По словам израильских военных, это было сделано в ответ на неоднократные нападения на Израиль группировки, поддерживающей Иран.
В последние дни Израиль активизировал свое наступление в секторе Газа, пока набирает обороты переговорный процесс по предложению, предложенному США, которое может привести к прекращению 21-месячной войны.
Выступая перед отъездом из Израиля на переговоры с Дональдом Трампом в Вашингтоне о прекращении огня и других региональных проблемах, Биньямин Нетаньяху заявил поздно вечером в воскресенье, что он полон решимости обеспечить возвращение заложников, удерживаемых в Газе, и устранить угрозу со стороны ХАМАСА для Израиля, повторив обещания, которые он неоднократно давал на протяжении всего конфликта. Он также рассказал о региональных возможностях после короткой войны Израиля с Ираном в прошлом месяце, которая закончилась введенным США прекращением огня после того, как Трамп отправил бомбардировщики для атаки трех иранских ядерных объектов.
«У нас никогда не было такого друга в Белом доме… Мы уже изменили облик Ближнего Востока до неузнаваемости, и у нас есть возможность изменить его еще больше и обеспечить великое будущее государству Израиль, народу Израиля и всему Ближнему Востоку», — заявил премьер-министр Нетаньяху журналистам в аэропорту.
Это будет третий визит Нетаньяху в Белый дом с тех пор, как Трамп вернулся к власти почти шесть месяцев назад, подчеркивает The Guardian.
Трамп сказал, что, по его мнению, на этой неделе может быть достигнуто соглашение об освобождении заложников и прекращении огня, что может привести к освобождению «довольно большого количества заложников». «Я думаю, есть хороший шанс, что мы заключим сделку с ХАМАСОМ в течение недели», — сказал Трамп журналистам перед вылетом обратно в Вашингтон после игры в гольф в выходные в Нью-Джерси.
В проекте предлагаемого соглашения о 60-дневной паузе в военных действиях, с которым ознакомилась The Guardian, указывается, что сам Трамп объявит о сделке, которая, как надеялись некоторые, может быть заключена до его встречи с Нетаньяху, запланированной на вечер понедельника по американскому времени.
Во вторник президент США заявил в своем посте в социальных сетях, что Израиль согласился «на необходимые условия для завершения» соглашения, в то время как ХАМАС заявил в пятницу, что отреагировал «позитивно» на предложение, поддержанное США.
Израиль в субботу отклонил ряд изменений к предложенной сделке, которых требовал ХАМАС, а Нетаньяху подчеркнул в воскресенье, что переговорщики, которых он направил на новый раунд непрямых переговоров о прекращении огня в Катаре, получили «четкие инструкции» достичь соглашения, но без уступок.
«Мы работаем над достижением широко обсуждаемой сделки на условиях, на которые мы согласились … Я считаю, что разговор с президентом Трампом определенно может способствовать достижению результата, на который мы все надеемся», — сказал израильский лидер.
В городе Газа царили напряженность, надежда и беспокойство, пишет The Guardian. «Мы молим Бога, чтобы на этот раз перемирие было успешным. Несмотря на то, что мы столько раз слышали о возможном перемирии, оно всегда проваливалось, и теперь мы боимся даже надеяться, — говорит 55-летний местный житель Абу Адхам Абу Амро. — Доверия больше не осталось из-за продолжающихся разногласий между палестинской и израильской сторонами — одна сторона соглашается, другая отказывается, и так далее».
В Израиле усиливается общественное давление, требующее заключения сделки по освобождению всех заложников, все еще находящихся в Газе.
Вики Коэн, мать солдата, удерживаемого ХАМАСОМ в Газе, сказала, что израильтяне смогут оправиться от травмы, полученной в результате теракта 2023 года, только в том случае, если все заложники будут возвращены. «Израильтяне заботятся друг о друге… Мы никого не оставим там и вернем их всех обратно. Это те ценности, на которых основан Израиль. Я надеюсь, что нашему премьер-министру хватит смелости поступить правильно», — сказала она.
Военное наступление Израиля в Газе привело к гибели более 57 000 палестинцев, перемещению почти всего 2,3-миллионного населения и превращению большей части территории в руины, отмечает The Guardian.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировала отдельные удары по Газе, о которых сообщалось в воскресенье, но сообщила, что за предыдущие 24 часа по всей территории было поражено 130 целей, включая боевиков, структуры командования и контроля ХАМАСА, склады, оружие и пусковые установки. Армия обороны Израиля также сообщила, что удар по кафе в городе Газа в прошлый понедельник, в результате которого погибли или получили ранения около 100 человек, в том числе много женщин, детей и пожилых людей, был нанесен во время встречи высокопоставленных командиров ХАМАС. Эксперты заявили, что удар, в ходе которого бомба весом 500 фунтов была сброшена на террасу, переполненную официантами, семьями и студентами, может представлять собой военное преступление.
Источники в ЦАХАЛЕ сообщили газете Times of Israel, что Рамзи Рамадан Абд Али Салах, возглавлявший военно-морские силы ХАМАСА на севере Газы, и несколько других командиров ХАМАС погибли в результате нападения.
За последние недели сотни палестинцев были убиты израильскими солдатами, когда они собирались большими толпами, чтобы получить продовольствие из разграбленных автоколонн, продуктов, распределяемых ООН, или из мест, находящихся в ведении Гуманитарного фонда Газы, частной организации, поддерживаемой США и Израилем, которая начала свою деятельность в прошлом месяце, пишет The Guardian.
В субботу кабинет безопасности Израиля заявил, что разрешит гуманитарным организациям возобновить отправку конвоев в северную часть Газы, где гуманитарный кризис на этой территории является наиболее острым. Против этого шага выступили ультраправые члены правящей коалиции Израиля, которые заявляют, что любая помощь будет украдена ХАМАСОМ и что никому не следует позволять въезжать в Газу.