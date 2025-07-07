Минимум 38 человек убиты на фоне достигших критической точки переговоров о прекращении огня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировала отдельные удары по Газе, о которых сообщалось в воскресенье, но сообщила, что за предыдущие 24 часа по всей территории было поражено 130 целей, включая боевиков, структуры командования и контроля ХАМАСА, склады, оружие и пусковые установки. Армия обороны Израиля также сообщила, что удар по кафе в городе Газа в прошлый понедельник, в результате которого погибли или получили ранения около 100 человек, в том числе много женщин, детей и пожилых людей, был нанесен во время встречи высокопоставленных командиров ХАМАС. Эксперты заявили, что удар, в ходе которого бомба весом 500 фунтов была сброшена на террасу, переполненную официантами, семьями и студентами, может представлять собой военное преступление.