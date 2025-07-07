На выборах в парламент Молдовы аккредитованы первые наблюдатели

Кроме того ЦИК внесла поправки в два документа, касающиеся избирательного процесса. Речь идет о Положении об освещении выборов средствами массовой информации, обновленного документа, который разъясняет редакционные термины, определяет порядок освещения соответствующих аудиовизуальных программ в предвыборный период. Кроме того документ устанавливает сроки подачи заявлений, а также уведомления избирательных органов и Совета по телевидению и радио. Поправки в указанное положение были внесены по результатам консультаций с поставщиками медиауслуг и Советом по телевидению и радио.