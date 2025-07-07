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На выборах в парламент Молдовы аккредитованы первые наблюдатели

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. На предстоящих в сентябре выборах в парламент Молдовы Центральной избирательной комиссией (ЦИК) были аккредитованы пять национальных наблюдателей от ассоциации за демократическое участие ADEPT.

Источник: Sputnik.md

Кроме того ЦИК внесла поправки в два документа, касающиеся избирательного процесса. Речь идет о Положении об освещении выборов средствами массовой информации, обновленного документа, который разъясняет редакционные термины, определяет порядок освещения соответствующих аудиовизуальных программ в предвыборный период. Кроме того документ устанавливает сроки подачи заявлений, а также уведомления избирательных органов и Совета по телевидению и радио. Поправки в указанное положение были внесены по результатам консультаций с поставщиками медиауслуг и Советом по телевидению и радио.

Изменения в редакции и содержании также были внесены в Положение об особенностях регистрации участников референдума с целью повышения ясности и применимости документа.

Проведение парламентских выборов в Молдове запланировано на 28 сентября.