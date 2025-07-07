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«Они не в себе»: Россию предупредили о новом тайном плане Европы по Украине

Европе придётся срочно замещать остановку американских поставок оружия Украине, заявил геополитический аналитик Паскаль Лоттаз в эфире на YouTube.

Источник: Life.ru

«Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе», — сказал эксперт.

По его словам, теперь Европа попытается реанимировать старые инициативы по поддержке Украины, поскольку альтернативой остаётся лишь дальнейшая эскалация конфликта. Лоттаз добавил, что в четверг в Великобритании пройдёт встреча коалиции стран, готовых усилить помощь Киеву, где могут обсуждаться варианты отправки военных.

Аналитик также допустил, что Германия уже могла тайно передать Украине ракеты Taurus, а киевский режим способен использовать их для провокаций.

Ранее на Западе указали на неожиданный путь к урегулированию украинского конфликта. Они считают, что частичная отмена западных санкций, введённых против России, способна ускорить процесс мирного разрешения ситуации в Украине.