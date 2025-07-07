«Слетел с катушек»: Трамп унасекомил «нелепую» партию Маска

Когда ранее летом пара поссорилась, Маск разразился резкой критикой в ходе неожиданной перепалки в социальных сетях, в ходе которой он заявил, что имя Трампа фигурировало в файлах, касающихся сообщников покойного педофила и торговца секс-услугами Джеффри Эпштейна. Позже Маск удалил этот пост и извинился перед президентом, когда они заключили непростое перемирие. Однако в воскресенье Маск вернулся к этой теме, опубликовав фотографию заключенной в тюрьму помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл, в которой задавался вопросом, почему она оказалась единственным человеком в тюрьме, в то время как мужчины, которые занимались сексом с несовершеннолетними девочками (преступление, в просторечии известное в США как растление по закону), — нет.