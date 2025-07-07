«Слетел с катушек»: Трамп унасекомил «нелепую» партию Маска

Трамп говорит, что Илон Маск сошел с ума, и называет его новую политическую партию «нелепой». Президент США выступил против своего бывшего советника в Интернете после того, как миллиардер-технолог заявил, что он создаст и профинансирует «Американскую партию».
Дональд Трамп в воскресенье назвал решение Илона Маска основать и финансировать новую политическую партию США «нелепым», пишет The Guardian. «Третьи лица никогда не работали, так что он может получать от этого удовольствие, но я думаю, что это нелепо», — сказал президент журналистам, возвращавшимся с ним в Белый дом из его гольф-клуба в Нью-Джерси.
Затем он подробно рассказал об этом в своем посте в социальной сети Truth Social. «Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью “слетел с катушек”, по сути, превратившись за последние пять недель в железнодорожную КАТАСТРОФУ, — написал президент. — Он даже хочет основать Третью политическую партию, несмотря на то, что в Соединенных Штатах они никогда не добивались успеха».
«Единственное, в чем хороши третьи стороны, — это в создании полной НЕРАЗБЕРИХИ и ХАОСА», — добавил Трамп. Затем он заявил, что Маск был недоволен своим планом прекратить субсидирование покупки электромобилей.
Трамп также обвинил Маска в стремлении оказать ненадлежащее влияние, попросив президента назначить его друга Джареда Айзекмана на должность администратора НАСА. После того, как Маск оставил свою должность специального государственного служащего в администрации Трампа, кандидатура Айзекмана была отозвана. «Я также подумал, что неуместно, что очень близкий друг Илона, который работал в космическом бизнесе, руководит НАСА, когда НАСА является такой важной частью корпоративной жизни Илона», — написал Трамп.
Ранее в воскресенье министр финансов в администрации Трампа заявил, что Маск должен сосредоточиться на управлении своими компаниями и держаться подальше от политики, на следующий день после того, как самый богатый человек в мире и бывший советник Белого дома объявил о создании новой политической партии.
«Принципы Doge были очень популярны — я думаю, если посмотреть на результаты опросов, Илон таким не был», — сказал Скотт Бессент в программе CNN «Положение в стране», имея в виду так называемый «департамент эффективности правительства», который Маск временно возглавил после того, как в январе началось второе президентство Трампа.
Опросы общественного мнения показали, что работа Doge и Маска по внедрению жестких мер по сокращению расходов и рабочих мест в федеральном правительстве крайне непопулярна. И Бессент упомянул о том, как инвесторы в компаниях Маска, включая производителя электромобилей Tesla, продажи которых пострадали за время существования Doge, публично просили, чтобы его пребывание в администрации Трампа было недолгим.
«Поэтому я полагаю, что советы директоров его различных компаний хотели, чтобы он вернулся и возглавил эти компании», — отметил Бессент. «Я полагаю, что этим советам директоров не понравилось вчерашнее заявление, и они будут поощрять его сосредоточиться на бизнесе, а не на политической деятельности».
Реакция Бессента последовала после того, как Маск выполнил свое обещание создать новую партию и обвинил своего бывшего союзника Трампа в том, что он «обанкротил» страну, подписав свой масштабный законопроект о налогах и расходах, отмечает The Guardian.
Технический миллиардер объявил о создании «Американской партии» в серии постов поздно вечером в субботу и рано утром в воскресенье на принадлежащей ему платформе социальных сетей X. «Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии, — написал Маск. — “Сегодня партия “Америка” создана для того, чтобы вернуть вам свободу”.
Маск, который с января по май был назначен неофициальным руководителем Doge для сокращения федеральных расходов, сделался ярым критиком «большого, красивого законопроекта» Трампа, который, по словам беспартийного бюджетного управления Конгресса, увеличит дефицит бюджета страны на 3,3 трлн долларов к 2034 году. Он предусматривает существенное снижение налогов для сверхбогатых, одновременно сокращая федеральные программы социальной защиты, в результате чего до 10,6 миллиона человек лишатся медицинской страховки.
Пара враждовала из-за его стоимости и последствий с тех пор, как Маск покинул правительство в мае, и в пятницу, когда Трамп подписал законопроект на пикнике в Белом доме, посвященном Четвертому июля, главы Tesla и SpaceX провели опрос на X: «Идеальное время, чтобы спросить, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы однопартийной) системы».
Поздно вечером в субботу Маск объявил, что респонденты проголосовали «за» два к одному. Он не сообщил подробностей о структуре своего нового предприятия и сроках его создания. Но в его предыдущих публикациях говорилось, что речь пойдет о двух или трех местах в Сенате и восьми-десяти округах Палаты представителей.
Обе палаты Конгресса находятся под жестким контролем республиканцев, напоминает The Guardian.
«Учитывая, что законодательные рамки крайне ограничены, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они будут соответствовать истинной воле народа», — сказал Маск.
Бессент был одним из союзников Трампа, который быстро отреагировал на действия Маска. Серия сообщений Маска для X, которые продолжались до раннего утра воскресенья, также, по-видимому, указывали на то, что его отношения с Трампом то возобновлялись, то прекращались, и они снова оказались на отрицательной территории, констатирует The Guardian.
Когда ранее летом пара поссорилась, Маск разразился резкой критикой в ходе неожиданной перепалки в социальных сетях, в ходе которой он заявил, что имя Трампа фигурировало в файлах, касающихся сообщников покойного педофила и торговца секс-услугами Джеффри Эпштейна. Позже Маск удалил этот пост и извинился перед президентом, когда они заключили непростое перемирие. Однако в воскресенье Маск вернулся к этой теме, опубликовав фотографию заключенной в тюрьму помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл, в которой задавался вопросом, почему она оказалась единственным человеком в тюрьме, в то время как мужчины, которые занимались сексом с несовершеннолетними девочками (преступление, в просторечии известное в США как растление по закону), — нет.
В других постах он говорил, что будет «нетрудно» разорвать двухпартийную хватку в политике США, которой пользуются демократы и республиканцы. И он задал вопрос: «Когда и где мы должны провести первый съезд американской партии? Это будет очень весело!».
Трамп ясно выразил свои чувства по отношению к своему бывшему другу в последние дни после критики законопроекта. В ответ на сообщения Маска, в которых он назвал законопроект «безумным», Трамп сказал, что может «рассмотреть» возможность депортации родившегося в Южной Африке натурализованного гражданина США миллиардера. Президент также размышлял о сокращении субсидий своим компаниям, особенно SpaceX, которая заключает государственные контракты на миллиарды долларов.
«Doge — это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона. Разве это не было бы ужасно?» — спросил Трамп журналистов во вторник.
В США нет требования, чтобы новые политические партии первоначально регистрировались в Федеральной избирательной комиссии (FEC), но правила отчетности вступают в силу, как только расходы превышают то, что FEC называет «определенными пороговыми значениями».
По оценкам, Маск потратил более 275 миллионов долларов из своего личного состояния, помогая Трампу избраться на второй срок в Белый дом на президентских выборах в ноябре прошлого года.