Денис Паслер и Антон Алиханов на ИННОПРОМ подписали специнвестконтракт

Одним из первых заключенных контрактов стало подписание специнвестконтракта о развитии «Киберстали».
Подписи под документом поставили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и гендиректор «Киберстали» Станислав Великий.
«Мы продолжаем модернизацию ведущего российского производителя труб из нержавеющей стали, — сказал Денис Паслер. — В рамках специнвестконтракта компания получает неизменность условий ведения бизнеса, налоговые льготы и другие преференции. Предприятие, в свою очередь, берёт на себя обязательства реализовать проект по модернизации производства бесшовных труб из нержавеющих марок стали».
«Киберсталь» располагается в Первоуральске. В рамках соглашения компания получит снижение налога на прибыль сроком на 5 лет. Это позволит реинвестировать в проект более 1 млрд рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что 7 июля в Екатеринбурге начала работать 15-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. В течение 4 дней для гостей будут доступны новые разработки промышленного сектора, технологии, а также деловые программы.
Главной темой ИННОПРОМ является «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером выступает Саудовская Аравия.