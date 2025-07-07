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Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил министра транспорта Романа Старовойта от занимаемой должности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — предписывает указ.

Старовойт возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени он занимал пост губернатора Курской области.

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