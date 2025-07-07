Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — предписывает указ.
Старовойт возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени он занимал пост губернатора Курской области.
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Роман Старовойт: биография министра транспорта РФ, успешного управленца и экс-губернатора
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