Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта

Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 7 июля.
— Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации, — говорится в документе.
Старовойт ранее занимал пост губернатора Курской области. В мае прошлого года его назначали министром транспорта. До этого Минтранс возглавлял Виталий Савельев, который впоследствии перешел на должность вице-премьера.
Ранее российский президент также сделал ряд значимых кадровых перестановок. В частности, он снял с должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Хабарова.
До этого российский лидер назначил вице-премьера России Александра Новака членом наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, прекратив полномочия министра обороны России Андрея Белоусова и бывшего руководителя ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева, которые входили в состав совета фонда.