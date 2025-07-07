Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта

Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 7 июля.

Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 7 июля.

— Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации, — говорится в документе.

Старовойт ранее занимал пост губернатора Курской области. В мае прошлого года его назначали министром транспорта. До этого Минтранс возглавлял Виталий Савельев, который впоследствии перешел на должность вице-премьера.

Ранее российский президент также сделал ряд значимых кадровых перестановок. В частности, он снял с должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Хабарова.

Также Путин, по данным СМИ, подписал указ, согласно которому 12 высокопоставленных сотрудников МВД, МЧС, СК и прокуратуры получили новые должности, а девять — лишились постов. Однако официально документ опубликован не был.

До этого российский лидер назначил вице-премьера России Александра Новака членом наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, прекратив полномочия министра обороны России Андрея Белоусова и бывшего руководителя ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева, которые входили в состав совета фонда.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография министра транспорта РФ, успешного управленца и экс-губернатора
Один из видных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Устроенная Старовойтом дорожная реформа в Курске и многолетний опыт руководства Росавтодором могут помочь политику в работе со «второй российской бедой»: собрали главное из его биографии.
Читать дальше